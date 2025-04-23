В СВР ответили на запрет для лидеров ЕС приезжать в Москву на 9 Мая Нарышкин назвал отвратительным запрет для лидеров ЕС приезжать в РФ на 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Запрет для лидеров Евросоюза посещать Москву в день 80-летия Победы отвратителен, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это демонстрирует, что европейские чиновники находятся на стороне проигравших.

Отвратительно. Позиция безнравственная, которая скидывает маску с лица тех политиков, которые к коллегам своим обращаются с такими угрозами. <…> Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших, — сказал директор СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что во многих западных странах строят планы по срыву торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. По его словам, доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют «уничтожить воинские захоронения солдат, офицеров Красной армии».

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки иностранных делегаций на празднование 9 Мая в Москву будут иметь политические последствия. Дипломат сделала особый акцент на государствах — кандидатах на вступление в Евросоюз. Таким странам Каллас рекомендовала исключить участие в мероприятиях в России. Европейский политик также призвала как можно чаще посещать Украину, чтобы демонстрировать поддержку Киеву.