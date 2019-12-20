https://static.news.ru/photo/c7fdb0f4-2407-11ea-91a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sochi.ru

Проверка муниципальных домов в Сочи, на состояние которых пожаловались Путину во время большой пресс-конференции, не подтвердила, что власти используют помещения в своих нуждах. Сейчас в зданиях началась подготовка к косметическому ремонту.

В домах по адресу: Мацестинская, 17 и Мацестинская, 9/1 работает Центр социального обслуживания населения. Для жильцов двух домов обустроена комплексная поддержка, сообщили в администрации города.

Помещения в этих домах используются чаще всего для пожилых людей и инвалидов, заявила руководитель ЦСО Антонина Наумова.

После завершения строительства некоторые помещения были переданы ветеранам. После их переселения площади были предоставлены нуждающимся работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим как служебное жильё, но Центр соцподдержки был сохранён, добавила Наумова.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР начал проверку в Сочи после того, как один из журналистов рассказал президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции о нарушениях в Сочи прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.