В схему обращения с ТКО внесут мощности перерабатывающих заводов

https://static.news.ru/photo/feb3d68e-885f-11ea-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) разработали федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Она представляет собой интерактивную карту с нанесёнными источниками образования мусора, маршрутами его движения и местами для новых полигонов. Первый проект уже одобрен правительством, окончательно утвердить схему планируется осенью.

Схема позволяет увидеть реальную картину отрасли, белые пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО, — цитирует телеканал «360» вице-премьера Викторию Абрамченко.

В настоящее время в проекте присутствуют сведения о 4000 объектах. Вице-премьер поручила также указать на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и другого перерабатываемого мусора для объективной оценки «реализации расширенной ответственности производителей».

Как писал NEWS.ru, кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО, источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».