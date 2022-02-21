В Саратовской области рассказали, где разместят беженцев из Донбасса

21 февраля в Саратов прибудут 510 беженцев из самопровозглашённых республик Донбасса, сообщила в разговоре с NEWS.ru руководитель пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова. Она отметила, что прибывших планируется размещать в учреждениях соцзащиты. По данным МЧС, по состоянию на 21 февраля границу с Россией пересекли более 60 тысяч вынужденных переселенцев.

Приезжают сегодня, 510 человек. Их планируется разместить в учреждениях социальной защиты, в основном это санатории, детский лагерь. Пока задачи: встретить, всех разместить, оформить детей в садики, школы, решить вопросы, связанные с медицинским сопровождением, — сказала Попова.

О готовности принять вынужденных переселенцев из самопровозглашённых республик Донбасса ранее заявили более 30 регионов. Режим ЧС в связи с прибытием людей ввели власти Пензенской, Курской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. К вечеру 20 февраля границу с Россией, по данным МЧС, пересекли более 53 тысяч беженцев.

Эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий объявили 18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить прибывающим людям по 10 тысяч рублей.