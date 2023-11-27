Поезда возобновили движение по черноморскому побережью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги восстановили движение на черноморском побережье, сообщили в пресс-службе перевозчика. Проводятся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети. Уже открыто движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае. Здесь подмыло насыпь железной дороги.

Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги, — говорится в сообщении.

Пока задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще шести.

Ранее сообщалось, что сильный шторм повалил деревья на железнодорожное полотно на нескольких участках в Краснодарском крае. Пришлось задержать свыше 50 поездов. Пассажиров обеспечили водой и едой, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

В результате разгула стихии в Крыму и Краснодарском крае 26 и 27 ноября один человек погиб человек, еще один пропал без вести. Также во время непогоды в Симферополе и Евпатории пострадали как минимум шесть человек. В аквариуме-музее в Севастополе погибли 500 редких рыб. В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы приведены в полную готовность.