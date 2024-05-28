В РЖД раскрыли, как намерены привлечь квалифицированные кадры на БАМ Глава РЖД Белозеров: сотрудники при работе на БАМе получат надбавки к зарплате

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Квалифицированные сотрудники, которые решат работать на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), получат специальные надбавки к зарплате, заявил в интервью для KP.RU глава РЖД Олег Белозеров. Он добавил, что для работников будет действовать перечень специальных медицинских услуг.

Особое внимание — доступности и качеству медицинских услуг. У нас действует собственная система лечебных учреждений. Специально поддерживаем врачей, которые приезжают работать на БАМ. В отдаленные поселки регулярно направляем наш медицинский поезд, — уточнил Белозеров.

Глава РЖД напомнил, что работникам компании также компенсируют затраты на отдых и воспитание детей, услуги спортивных учреждений, детского сада или няни. Помимо этого, сотрудники организации смогут получить оплачиваемые перелеты на Черное море и обратно. Еще одной мерой для специалистов, по словам Белозерова, станут льготы на приобретение жилья. РЖД также намерен продолжить вкладывать средства в улучшение условий труда, так как в районе БАМа возводят Дома культуры, библиотеки, спортивные залы.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что за последние 12 лет мощность БАМа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась в три раза. Он обратил внимание, что показатели грузовых перевозок по магистрали по-прежнему продолжают рост.