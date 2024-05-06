Объявлен в розыск экс-министр информационной политики Украины МВД РФ объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця

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МВД России объявило в розыск бывшего министра информационной политики Украины (2014–2019) Юрия Стеця, следует из базы розыска ведомства. По какой статье он разыскивается, не уточняется.

Следком РФ 26 апреля предъявил Стецю обвинение в проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции. В результате, в том числе, его преступных действий получили ранения и погибли 582 человека, из них 12 детей. Были полностью разрушены или повреждены свыше 237 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.

МВД России ранее объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (2014–2021). Его разыскивают по уголовной статье, но не указывается, по какой именно.

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин также были объявлены в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Не указано, в каком именно преступлении они подозреваются. Павла Климкина разыскивают и на родине.

Политолог Сергей Марков допустил, что объявление МВД России в розыск экс-лидера Украины Петра Порошенко и действующего президента этой страны Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Он не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.