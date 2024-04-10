В Ростехе опубликовали кадры экстремальных испытаний нового оружия Ростех: пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест по стрельбе с грязью внутри

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел испытания после «купания» в грязи и других экстремальных нагрузок. Видео теста опубликовала госкорпорация Ростех, добавив, что оружие продолжало работать даже после наезда легкового автомобиля.

Ведущий бросал ПП-2000 об лед, купал в луже, закапывал в грязь и глину. Оружие продолжало работать. После этого пистолет-пулемет переехали на внедорожнике и отстреляли из него более 400 патронов подряд. Словом, честно пытались его «убить» всеми доступными способами, но не смогли, — сообщили в корпорации.

В ноябре сообщалось, что «Калашников» ведет работу по включению своего пистолета-пулемета ППК-20 в НАЗ летчиков Воздушно-космических сил РФ. Президент концерна Алан Лушников на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 заявил, что ППК-20 по-прежнему предлагают как унифицированное оружие.

Также сообщалось, что летчики Воздушно-космических сил России положительно отзываются о пистолетах-пулеметах ПП-2000. Отмечается, что новое личное оружие проходит опытную эксплуатацию в носимом аварийном запасе (НАЗ), в том числе в зоне СВО. Ранее в НАЗ оружие не входило. Летчики носили при себе пистолеты.