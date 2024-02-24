В российском издательстве раскрыли, что будет с книгами классиков РИА Новости: в «Эксмо-АСТ» опровергли запрет книг классиков в контексте ЛГБТ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Книги классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявили РИА Новости в издательской группе «Эксмо-АСТ». По словам книгоиздателей, разговоры о массовых снятиях книг из продажи можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи на своей площадке книги, включенные в список, составленный участниками рынка в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Список содержит более 250 наименований.

В конце прошлого года Зеленоградский районный суд Москвы назначил административный штраф издательству «ЭКСМО» за пропаганду ЛГБТ. Компании предстояло выплатить 900 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении «ЭКСМО» из-за выхода комиксов «Голубь Геннадий». Парламентарий счел, что произведение «открыто формирует гомосексуальные установки». По данному факту было возбуждено административное дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних.

Хинштейна также возмутило, что автор комиксов, художник-иллюстратор Koro, живет на Украине, направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. Кроме того, он на своей странице в соцсети выкладывает картинки, на которых Голубь Геннадий одет в украинскую военную форму.

Вместе с тем Хинштейн заявлял, что книгам Федора Достоевского и остальной классике по российским законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ ничего не угрожает. По словам парламентария, документ был разработан в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) участниками книжного рынка, но сейчас он не актуален.