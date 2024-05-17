В российский плен попал боец со «взглядом на тысячу ярдов» «Архангел спецназа Z»: в плен к ВС РФ попал боец с психологической травмой

Фото: МО Украины

Боец Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении бился до последнего патрона, однако потерял сознание, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Очнулся он в плену у российских солдат. Канал отметил, что у бойца можно заметить «взгляд на тысячу ярдов». Это явление, которое встречается у людей, переживших мощную психологическую травму.

Канал уточнил, что так говорят о бойцах, чей взгляд настолько отстраненный, словно человек смотрит за пределы реальности. Подобная реакция организма связана с длительным стрессом или шоком. Таким образом мозг защищается от перегрузки и психической травмы, говорится в публикации.

Подобное состояние также сказывается на поведении человека, который находится в полной прострации. Внимание у таких людей полностью расфокусировано, а связь с реальностью лишь частичная. В «аварийном отключении разума» можно застрять надолго, добавил канал.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль более 200 квадратных километров в Харьковской области. Речь идет, в том числе, о территориях на севере региона. Глава региона Виталий Ганчев сообщил, что продолжаются зачистки Волчанска.