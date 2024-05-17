ВС РФ взяли под контроль более 200 квадратных километров под Харьковом Губернатор Ганчев: ВС РФ заняли свыше 200 квадратных километров под Харьковом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль более 200 квадратных километров в Харьковской области, сообщил глава региона Виталий Ганчев в опубликованном видео на канале ВГА в Telegram. Речь идет в том числе о территориях на севере региона.

Наши войска продвигаются вглубь территории Харьковской области. Частично северная часть региона уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску, — сказал Ганчев.

Военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале сообщал о взятии под контроль ВС РФ поселка Зыбино к востоку от Волчанска. Аналитик отметил, что за сам Волчанск по-прежнему ведутся ожесточенные бои. По словам эксперта, в попытках удержать оборону украинские войска пускают в ход все доступные резервы. В Минобороны России такую информацию не комментировали.

Ганчев ранее заявил, что более 60 человек из националистического батальона «Кракен» попали в плен в Харьковской области. Глава ВГА отметил, что они уже дают показания. По словам Ганчева, националисты «уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках».