В России за сутки от коронавируса выздоровели 6527 человек

https://static.news.ru/photo/f0b4f334-e128-11ea-8911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 6527. Общее число излечившихся достигло отметки в 742 628.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 4748 новых случаев заражения в 83 регионах. Общее число с начала пандемии достигло 932 493.

Также за сутки от заболевания скончались 132 человека. Всего зафиксировано 15 872 летальных исхода.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Как ранее писал NEWS.ru, более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа.