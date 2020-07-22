В России за сутки от коронавируса умерли 165 человек

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 165 человек. Общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 12 745.
За сутки в стране полностью выздоровели 9669 человек с диагнозом COVID-19.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 572 053 человека. При этом наблюдается снижение числа выявляемых каждый день заболевших. Так, три недели назад речь шла о 6760 пациентах, сегодня их почти на 900 меньше.
Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции не закончится в ближайшее время, о чём говорит прирост заболеваемости в мире. Такое мнение выразил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
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