В России за сутки от коронавируса умер 121 человек

В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 121 пациент. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 16 310 летальных исходов.
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за сутки в стране было выявлен 4921 новый случай заболевания в 83 регионах, из них 1238 активно у контактных лиц без проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах.
Кроме того, в России за сутки выздоровели 6147 пациентов. Общее число излечившихся достигло отметки в 767 477.
Как ранее писал NEWS.ru, в Казахстане за минувшие сутки было зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 129 активных и 113 бессимптомных.
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