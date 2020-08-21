В России за сутки от коронавируса умер 121 человек

https://static.news.ru/photo/b6be6a30-e44c-11ea-8b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 121 пациент. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 16 310 летальных исходов.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране было выявлен 4921 новый случай заболевания в 83 регионах, из них 1238 активно у контактных лиц без проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 951 897 заболевших в 85 регионах.

Кроме того, в России за сутки выздоровели 6147 пациентов. Общее число излечившихся достигло отметки в 767 477.

Как ранее писал NEWS.ru, в Казахстане за минувшие сутки было зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 129 активных и 113 бессимптомных.