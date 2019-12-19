https://static.news.ru/photo/2e5c82a8-2188-11ea-8a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

За последние годы в России выросли продажи презервативов. Так, в 2015 году средненедельная реализация этого контрацептического средства с января по декабрь составляла 2,394 млн штук, тогда как в 2019 году — 2,716 млн. Об этом NEWS.ru рассказали в компании DSM Group, которая исследует фармацевтический рынок.

В период с января по октябрь этого года россияне купили 115,379 млн штук презервативов. Больше всего — в Центральном (36,534 млн шт.) и Приволжском (17,846 млн шт.) федеральных округах.

Отмечается, что за последние несколько лет также увеличились продажи презервативов в новогодний период. С середины декабря 2018 года по середину января 2019-го их покупали на 13,1% чаще (в среднем 3,073 млн штук презервативов в неделю), чем в остальное время года. Тенденция характерна и для продаж в упаковках (+10,4%).

При этом штучные продажи на границе 2017–2018 годов были выше на 4,6% средненедельных показателей остального времени года. А на переходе между 2016 и 2017 годами — и вовсе ниже (-19,6%).

Ранее замминистра просвещения выступила против кондоматов в школах. Она сообщила NEWS.ru, что ведущая роль в вопросах полового воспитания должна принадлежать родителям ребёнка. Поэтому важно установить доверительные отношения внутри семьи. Также должны подключаться школьные психологи, которые «правильно будут с ними эти вопросы отрабатывать».