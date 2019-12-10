Согласно данным всероссийской ассоциации сексологов, средний возраст сексуального дебюта в России — 14-15 лет. Чаще всего подростки вступают в первую интимную связь под воздействием алкоголя (31%), чтобы казаться взрослее (29%), из любопытства (27%), случайно (13%). Россия среди европейских стран лидирует по числу подростковых беременностей. Одной из основных причин этого, по мнению специалистов, является недоступность средств контрацепции.

Летом текущего года общественная организация «Родительское собрание» и её руководитель Константин Долинин выступили с инициативой появление в вузах и школах кондоматов — специальных устройств по продаже презервативов. Хотя большинство чиновников оказались против, Донилин заявил, что «уже давно лоббирует данную инициативу» и будет продолжать это делать.

Своё отношение к школьным автоматам по продаже презервативов высказала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина. Она оказалась категорически против такой инициативы.

Есть вещи, которые несмотря ни на какие века и трансформации остаются личными и интимными. И если мы это личное и интимное выносим на обзор всех, оно прекращает быть таковым. Эти вещи должны принадлежать только тебе и твоей второй половине. Такой меры (установка кондоматов — NEWS.ru) допустить ни в коем случаев нельзя. Тем более в системе образования. Татьяна Синюгина заместитель Министра просвещения Российской Федерации заместитель Министра просвещения Российской Федерации

По словам заместителя министра, ее оппоненты часто приводят в пример страны Запада, где подобная практика весьма распространена. Но России, по мнению Синюгиной, не стоит брать её за основу.

Наша страна с совершенно другой идеологией. Долгое время у нас эти темы были под запретом. Невозможно перепрыгнуть из одной крайности в другую, не навредив себе, — отметила замминистра.

Татьяна Синюгина сообщила NEWS.ru, что ведущая роль в вопросах полового воспитания должна принадлежать родителям ребенка. Поэтому важно установить доверительные отношения внутри семьи. Также должны подключаться школьные психологи, которые «правильно будут с ними эти вопросы отрабатывать».

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

В России сексуальная культура подростков находится на низком уровне, им не хватает знаний об этой стороне жизни, сообщила NEWS.ru семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко. Поскольку большинство из них не осознают важность и ценность вступления в интимные отношения, с установкой кондоматов есть шанс ещё больше сместить акцент с ценности отношений на физиологическую сторону и механизацию процесса. Психолог согласна с замминистра — гораздо важнее просвещать подростков на тему секса и контрацепции.