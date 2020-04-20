За последние годы в России выросли зарплаты молодых работников образования. Так, представители сферы в возрасте 20-24 лет в октябре 2019 года получали в среднем 27,3 тысячи рублей. Тогда как в аналогичном периоде 2017 года — 22,2 тысячи. С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что самые высокие зарплаты — у молодых педагогов Сахалинской области (в среднем 70,1 тысячи рублей). Далее следуют Ненецкий (54,5 тысячи) и Чукотский (46,3 тысячи) автономные округа. Замыкают пятёрку лидеров Магаданская область (46,2 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (43,7 тысячи).

Труднее всего приходится начинающим учителям в Калмыкии (11,3 тысячи), Смоленской области (13,5 тысячи) и Адыгее (13,8 тысячи). Немного выше зарплаты в Карачаево-Черкесии (16 тысяч) и Республике Марий Эл (16,7 тысячи).

В столице работникам данной сферы в возрасте 20-24 лет платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

Несмотря на небольшой рост зарплат в последние годы, ситуация с молодыми учителями в школах представляется проблемной, рассказал NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Начинающие свою профессиональную деятельность педагоги попадают в низшую категорию по оплате труда.

Им надо набирать большое количество часов, уроков и какой-то дополнительной работы. И искать какую-то работу на стороне, брать репетиторство. Сами понимаете, это достаточно напряжённо. Молодой учитель, как правило, начинающий семьянин. И ему надо благоустраивать и семью, и думать о том, как её содержать. Кроме того, существует такое понятие как региональные тарифы. У нас не все регионы имеют равные тарифные ставки. Если регион богатый, то будет одна тарифная ставка, а если регион дотационный, то там совершенно другие расценки. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования президент Всероссийского фонда образования

Столица относится к обеспеченным субъектам, поэтому учителя там получают хорошую зарплату. По словам Комкова, педагоги стараются попасть на работу именно в московские школы. Однако в них не наблюдается дефицит специалистов, и идёт борьба за преподавательские ставки.

В субъектах учителя за одно и то же количество часов получают разную зарплату. Например, если в Москве педагогу за один урок платят, условно, 500 рублей, то в глубинке — 100. Тогда как по всей стране оплата труда должна быть одинаковой, полагает Комков. Разница в некоторых случаях может быть десятикратной.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Высокие зарплаты молодых преподавателей в лидирующих регионах обусловлены их географическим положением и «северными» надбавками, объяснил эксперт.

Во-первых, дело в том, что туда люди пожилого возраста не едут. Во-вторых, там очень рано уходят на пенсию. Поэтому туда они пытаются привлечь молодёжь. И молодёжь в погоне за тем, чтобы получить региональную надбавку, туда охотно едет. Тем более, что сейчас попасть работать в Москву или Санкт-Петербург практически невозможно, — добавил Комков.

По его словам, одна из ключевых проблем для начинающих педагогов — жилищная. Учителям из небольшой зарплаты приходится выплачивать ипотеку. Если бы государство обеспечивало жильём, молодые специалисты мирились бы с невысокой оплатой труда, подчеркнул президент фонда.

С начала 2020 года можно подать заявку на участие в программе «Земский учитель» и после отбора обучать школьников в сёлах и городах с населением до 50 тысяч человек. Таким педагогам выплатят по одному миллиону подъёмных средств. Как сообщили в Минпросвещения, на участие в программе подали заявки уже 30 тысяч человек. При этом в текущем году больше 1,8 тысячи учителей получат единовременные компенсационные выплаты.

Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, заработная плата преподавателей не должна снижаться из-за перехода на удалённый режим работы во время пандемии коронавируса.

Проблемы начинающих учителей

Молодые педагоги чаще всего берут больше, чем одну одну ставку — 18 часов в неделю, на которую «выжить нереально», сообщил NEWS.ru сопредседатель профсоюза «Учитель», преподающий историю в городе Дзержинск Нижегородской области Андрей Рудой.

Если набирать часов, если постепенно набирать кое-какие баллы, можно выходить на 20-30 тысяч. А если набирать очень много часов, то можно чуть больше 30. Но, опять же, нужно понимать, что учителя, — это, кстати, относится и к молодым преподавателям, и к немолодым, — в основном работают на 1,5 ставки. Так люди работают 27-30, 30 с лишним часов. В крупных городах часто бывает, что и на две ставки — в районе 35-36 часов. Но нужно понимать, что это очень большая нагрузка на преподавателя. Андрей Рудой сопредседатель профсоюза «Учитель» сопредседатель профсоюза «Учитель»

Он отметил, что значительно облегчило бы жизнь молодых педагогов введение оплаты одной ставки в двухкратном размере МРОТ. В настоящее время начинающие специалисты вынуждены подрабатывать. Например, учителя физкультуры — фитнес-тренерами. Репетиторство же стало для многих чуть ли не главным способом заработка, отметил Рудой.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По его словам, ставшему учителем вчерашнему выпускнику порой приходится трудно: подготовка в вузах оставляет желать лучшего. Проблемы возникают как с бумажной работой, так и в общении с учениками.

Ещё один момент — это работа с детьми. Потому что всегда сложно адаптироваться к взаимодействию с ними. Даже я — человек достаточно коммуникабельный в этом плане, но, тем не менее, поначалу было сложно: 7-8 классы достались — самый «замечательный» возраст. В этом плане очень часто помощи не хватает — от старших преподавателей, от администрации, — пояснил Рудой.

В среде педагогов не хватает культуры отстаивания своих интересов перед лицом администрации и властей, убеждён учитель. Таким преподавателям приходится ещё сложнее. Например, на них могут возлагать обязанности, которые они вовсе не должны исполнять. Это актуально и для молодых специалистов, «текучка» которых выше среднего, добавил Рудой. По этой причине бывает так, что они приходят работать в школу, сталкиваются со сложностями и уходят зарабатывать в альтернативные профессии.