В 2019 году россияне усыновили (удочерили) 11,9 тысячи детей. Это меньше, чем в 2018-ом (13 тысяч). С соответствующими данными Министерства юстиции ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что больше всего актов об усыновлении в прошлом году было зарегистрировано в Московской области (705), Москве (690) и Краснодарском крае (439). Меньшее количество детей попало в приёмные семьи в Санкт-Петербурге (407) и Свердловской области (390).

Антилидерами по показателю стали Чукотский (3) и Ненецкий (9) автономные округа. Также в пятёрке субъектов по наименьшему числу усыновлений оказались Ингушетия (12), Магаданская область (16) и Алтай (17).

Ранее NEWS.ru писал, что семьи россиян за последние несколько лет стали менее крепкими. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52.