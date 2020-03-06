Россияне стали чаще менять имена и фамилии. Так, в 2019 году было зарегистрировано 91,3 тысячи таких актов гражданского состояния. Это больше, чем в 2018 году (87,5 тысячи). С соответствующими данными Министерства юстиции ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что чаще всего на смену персональных данных решались жители Москвы (10,4 тысячи), Московской области (6,4 тысячи) и Санкт-Петербурга (4,2 тысячи). Также в число лидеров попали Краснодарский край (четыре тысячи) и Ростовская область (2,4 тысячи).

В свою очередь, меньше всего записей о перемене имени и фамилии сделали в Ненецком (23) и Чукотском автономных округах (53), а также в Еврейской автономной области (73).

Для изменения персональных данных нужно быть совершеннолетним человеком и обратиться в органы ЗАГС или иные уполномоченные организации. Стоит отметить, что перемена имени не поможет гражданину избавиться от каких-либо обязанностей перед государством или обществом. Например, от необходимости службы в армии или задолженности.

Ранее NEWS.ru писал, что семьи россиян за последние несколько лет стали менее крепкими. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52.