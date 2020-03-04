Семьи россиян за последние несколько лет стали менее крепкими. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52. Об этом свидетельствуют данные Минюста России, на основе которых NEWS.ru составил рейтинг субъектов по устойчивости института брака.

Так, самые крепкие браки оказались в Чечне (6,42), Ингушетии (4,94) и Республике Тыва (2,92). Кроме того, в пятёрку регионов-лидеров по показателю попали Дагестан (2,9) и Кабардино-Балкария (1,96).

Наиболее часто союзы мужчины и женщины распадаются в Ленинградской области (1,01), Ненецком автономном округе (1,21), Сахалинской (1,22) и Курганской (1,23) областях, а также в Республике Коми (1,24).

Сегодня люди в большей степени избегают проблем в парах, нежели преодолевают их, отметила в беседе с NEWS.ru психолог Анетта Орлова. По её словам, мужчины и женщины ориентированы на культ успешности, ценят гедонизм и более автономны. Всё это не способствует большей вовлечённости в семейную жизнь, когда супруги испытывают различные трудности.

Сегодня партнёры, которым финансовое состояние позволяет жить самостоятельно, очень рационально относятся к выбору пары. Прагматичность становится одной из ценностей. Всё больше людей оперируют понятиями, что в отношениях и браке я должен жить легче и комфортнее, а не сложнее и преодолевая трудности. У большего количества людей вместо установки на преодоление проблем возникает установка на избегание трудностей. Побеждает установка «а зачем мне всё это надо? Мне проще разорвать отношения, чем искать компромиссы и чем-то жертвовать». Анетта Орлова психолог психолог

В настоящее время у многих уникальных функций брака появляются альтернативы, которые могут быть «выведены на аутосорс», — начиная от жилья и заканчивая приготовлением пищи, уборкой и даже сексом, добавила психолог. Она подчеркнула, что сейчас «выживают» только те семьи, где между людьми есть взаимоподдержка, эмоциональное тепло, уважение и готовность идти на компромисс.

Кроме того, на крепости союза мужчины и женщины отражается экономическая ситуация в регионе, где они живут, отметила семейный психолог Ирина Корчагина. Однако, по её словам, причина распада браков кроется не просто в финансовом неблагополучии, а в нежелании супругов работать над решением денежных проблем.

Слабость семейных связей часто наблюдается в городах с интенсивной миграцией, где много людей работают временно или вахтовым методом, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Жизнеспособная семья — это всё-таки, прежде всего, оседлая форма жизни: конкретный дом, конкретные соседи и родственники, с которыми есть отношения, взаимные ценности. В тех названных районах, где браки прочнее, безусловно, намного более традиционное общество, с более выраженными ценностями брака и семьи. Также там с точки зрения миграции более оседлое население. В те же республики Кавказа меньше приезжает «внешних» молодых людей со всей России. И второй вопрос — это более жёсткая региональная семейная политика, опять же строящаяся на традиционных основаниях. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Кроме того, он добавил в беседе с NEWS.ru, что в крупных городах России семейные ценности не находятся в приоритете у людей, что также сказывается на статистике.