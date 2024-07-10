В России рассказали о создании дронов с технологией ИИ Глава УБСР Сердюк назвал главной задачей структуры создание новых БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Сердюк

Начальник Управления беспилотных систем и робототехники Алексей Сердюк в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге рассказал, что главной задачей структуры является создание новых типов беспилотных аппаратов. По его словам, к этой работе привлекаются технологии искусственного интеллекта, передает корреспондент NEWS.ru.

Перед нами ставятся задачи по стимулированию спроса и в радиоэлектронной промышленности, ИИ тоже к этой работе привлекаем. Первая задача перед нами — создать новые типы аппаратов, сертифицировать их, найти пути локализации. <...> С нашей стороны мы готовы предоставить меры поддержки, в том числе и обратный инжиниринг. <...> Взаимодействуем плотно с департаментом химической промышленности, — отметил Сердюк.

Глава УБСР также рассказал, что в РФ может появиться новый федеральный проект по созданию средств борьбы с беспилотниками. По его словам, многие компании-производители уже имеют опыт «взаимодействия с фронтом».

Кроме того, он заявлял, что беспилотные авиационные системы — это перспективный сегмент авиационной техники, однако к настоящему моменту РФ отстает от стран Азии, Северной Америки и Европы. Этот факт должен стать мотивацией и привести лишь к большему развитию отрасли, подчеркнул он.