В России готовят новый проект по созданию средств борьбы с дронами Глава УБСР Сердюк сообщил о разработке проекта по созданию средств борьбы с БПЛА

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В России может появиться новый федеральный проект по созданию средств борьбы с беспилотниками, заявил на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге начальник Управления беспилотных систем и робототехники Алексей Сердюк. По его словам, многие компании-производители уже имеют опыт «взаимодействия с фронтом», передает корреспондент NEWS.ru.

Стоит задача добавить еще один федеральный проект по производству средств борьбы с беспилотниками. У нас практически 80% наших производителей, компаний, которые имеют двойное назначение, у всех есть опыт взаимодействия с фронтом. <...> Все понимают, насколько близки между собой беспилотная авиация, робототехника и средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Поэтому будем двигаться вместе в этом направлении, — сказал Сердюк.

Ранее директор центра содействию развития научно-исследовательской повестки в области перспективных технологий беспилотных авиационных систем Александр Повалко заявил, что МФТИ задействован сразу в нескольких формах участия в развитии отрасли беспилотников: он является проектным офисом для технологий БПЛА, обеспечивает деятельность секций и отвечает за постановку задач. По его словам, проекты реализуются на конкурсной основе.

Повалко добавил, что сейчас закончено формирование общей структуры по проектам, в дальнейшем предусмотрена ее модернизация и расширение. Однако уже сейчас созданная инфраструктура позволяет запустить разработку.