В России проведено более 32,9 млн исследований на коронавирус

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По состоянию на вторник, 18 августа, в России проведено более 32,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекций.

В РФ проведено более 32,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 225 759 человек, — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было проведено 184 тысяч тестов на коронавирус.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Как ранее писал NEWS.ru, более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа.