В России предложили промаркировать места для семейного отдыха Сенатор Святенко предложила промаркировать рестораны для семейного отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо внедрить маркировочный знак для мест, где могут отдыхать семьи с детьми, заявила на полях ПМЭФ вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такие проекты должны быть поддержаны государством.

Необходимо сделать маркировочный некий знак, которым были бы отмечены те коллективные места размещения, которыми могли бы воспользоваться многодетные семьи. <...> Рестораны и кафе — далеко не везде есть возможность прийти большой семьей. Также те события в регионах, которые происходят, которые могли бы заинтересовать всю семью, — заявила сенатор.

Также Святенко обратила внимание на то, что в России на сегодняшний день семейные номера с несколькими спальными местами классифицированы как три звезды и больше. По ее словам, такие номера также должны быть и в отелях уровня ниже трех звезд.

Для семей с детьми в России она предложила внедрить специальные туристические маршруты. В первую очередь, считает она, инициатива важна для участников СВО, проходящих реабилитацию. Военнослужащие после травм могли бы отдыхать вместе со своими семьями, считает она.