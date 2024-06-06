В России предложили обязать отели ниже трехзвездочных иметь семейные номера Сенатор Святенко: отели уровня ниже трех звезд должны иметь семейные номера

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На сегодняшний день в России семейные номера с несколькими спальными местами классифицированы как три звезды и больше, рассказала на Петербургском международном экономическом форуме вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. По ее словам, такие номера также должны быть и в отелях уровня ниже трех звезд, передает корреспондент NEWS.ru.

Я хотела бы в Минэкономразвития обратиться, что нужны обязательные требования о наличии семейных номеров в гостиницах, которые уровня ниже трех звезд, чтобы отдых многодетных был действительно комфортным, — заявила Святенко.

Сенатор подчеркнула, что необходимо определить четкие требования к семейным номерам. В качестве примера она привела наличие двух комнат или раздвижной двери. Однако Святенко отметила, что специалистам Минэкономразвития «виднее, что нужно делать в этой ситуации».

Ранее архиерей Русской православной церкви, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий высказал мнение, что пропаганда в России должна быть нацелена на то, чтобы показывать счастливые семьи. Он уверен, что общество, культура и средства массовой информации должны работать над этим вместе.