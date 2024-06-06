«Плодитесь, размножайтесь»: митрополит Амвросий высказался о пропаганде Митрополит Амвросий: пропаганда должна показывать счастливые семьи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий

Пропаганда в России должна быть нацелена на то, чтобы показывать счастливые семьи, рассказал NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума архиерей Русской православной церкви, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Он считает, что общество, культура и средства массовой информации должны работать над этим вместе.

Мне кажется, что все, культура, все наше общество, средства массовой информации должны научиться работать на одну тему. <...> Кинематограф, по возможности, конечно, социальные сети, каналы интернета, вся наша, не люблю слово пропаганда, но она должна быть нацелена на то, чтобы показывать счастливые семьи, — заявил митрополит.

Священнослужитель отметил, что этот год в Тверской епархии проходит под девизом отцовства и материнства. По его словам, все проповеди, статьи и мероприятия подводятся к этой теме.

Эта тема, которая была еще озвучена на заре человечества, как заповедь, данная Творцом своему творению, человеку, — плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, — добавил Амвросий.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отсутствие пиара мешает воспитывать в российских детях и подростках любовь к родине. Он предложил рассказывать школьникам на уроках о главных возможностях государства.