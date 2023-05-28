В России потушили несколько десятков природных пожаров за сутки Авиалесоохрана: в России потушили 70 природных пожаров за сутки

Фото: Авиалесоохрана

27 мая в России было потушено 79 лесных пожаров на общей площади в 17 252 га, сообщается на сайте Авиалесоохраны РФ. По данным организации, возгорания фиксировались в 24 регионах страны, преимущественно восточных и дальневосточных.

27.05.2023 г. в 24 регионах России лесопожарные службы ликвидировали 70 лесных пожаров на площади в 17 252 га. Лесные пожары ликвидированы в Иркутской, Калининградской, Курганской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областях, республиках Алтай, Коми, Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Якутия, Алтайском, Пермском, Хабаровском, Красноярском краях, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, — говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Согласно свежим данным, пожарные и сотрудники МЧС сейчас продолжают тушить 56 лесных пожаров в 13 регионах России. К тушению огня привлечены 2 785 человек, 458 единиц техники, а также 29 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП есть пострадавшие.

МЧС России напоминает, что в период лесных пожаров необходимо соблюдать запрет на пользование открытым огнем. Кроме того, нельзя оставлять обтирочный материал, промасленный или пропитанный горючим, проводить заправку горючих баков и курить вблизи пожароопасных мест, уточнили в ведомстве.