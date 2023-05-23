Россиянам напомнили о предосторожности в период лесных пожаров В МЧС по Мурманской области напомнили о соблюдении запрета на пользование открытым огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период лесных пожаров необходимо соблюдать запрет на пользование открытым огнем, напомнили россиянам в МЧС России по Мурманской области. Кроме того, нельзя оставлять обтирочный материал, промасленный или пропитанный горючим, проводить заправку горючих баков и курить вблизи пожароопасных мест, сообщает «МК в Мурманске».

Как уточняет издание, необходимо выбрасывать бутылки или осколки стекла — они могут действовать как зажигательные линзы при попадании солнечных лучей. Запрещено выжигать траву в полях, лесах, на полянах, вблизи деревьев и под их кронами, в хвойных молодняках, на торфяниках, участках поврежденного леса и в местах с сухой травой.

Владельцам садовых участков следует не допускать сжигания сухой травы и мусора, контролировать наличие не менее 200 л воды, а также организовывать дежурства. Это позволит вовремя обнаружить возгорание.

Эксперты по охране животных ранее рассказали, что при обнаружении дикого животного в горящем лесу нужно вынести его на безопасное место и срочно вызвать специалистов для оказания ему помощи. При этом поступать таким образом эксперты советуют только при крайней необходимости, если зверь рискует сгореть заживо.