В России могут запретить парковать электросамокаты на тротуарах Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов вне специальных мест

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Минтранс предлагает запретить стоянку электросамокатов на тротуаре и в нескольких других местах, говорится в ответе ведомства на обращения депутатов ГД Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, передает РИА Новости. Предполагается, что новые меры коснутся и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В ответе указывается, что сейчас разрабатывается проект изменений правил дорожного движения, позднее его передадут правительству РФ. Одним из пунктов является установление правил для парковки и стоянки СИМ. Предлагается запретить стоянку таких транспортных средств на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках и на пешеходных зонах.

По мнению ведомства, предложение, согласно которому арендуемые СИМ должны парковаться только в специально отведенных местах, не нуждается в дополнительном правовом регулировании. Кроме того, в ответе подчеркивалось, что компания, предоставляющая аренду СИМ, сама имеет право устанавливать места, где можно завершить поездку.

Ранее сообщалось, что руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах в российских городах до 10 км/ч. Депутат сослался на личный инцидент: ране он сам едва не пострадал от наезда СИМ. По его мнению, двух скоростей обычного среднестатистического пешехода вполне достаточно для электросамокатов.