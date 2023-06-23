В Росатоме оценили намерение Украины создать ядерную бомбу Представитель Росатома Черемисинов заявил, что Киев может создать только «грязную бомбу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине нет возможности создать ядерную бомбу, заявил NEWS.ru директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов. По его словам, нужны возможности обогащения материалов или наработки оружейного плутония, это требует огромного производства.

Кроме того, он напомнил, что в Советском Союзе такое производство было дальновидно размещено на территории Урала, чтобы не долетали самолеты врага. На Украине реакторов для создания оружейного плутония не было.

На Украине нет реактора для наработки оружейного плутония, поэтому считаю, что они не могут этого сделать. Для того, чтобы сделать каскад центрифуги для превращения урана, потребуется десятки лет. И единственной реальной, ядерной угрозой, исходящей от Украины, остается «грязная» бомба. Но это уже совершенно другая история, — заявил Черемисинов.

Таким образом он прокомментировал слова экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев может в короткие сроки создать ядерное оружие.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинское военное командование может продолжать проводить работы по созданию «грязной» ядерной бомбы. Он предупредил, что применение «грязной» бомбы принесет тяжелые последствия для жизни и экосистемы всей Восточной Европы.