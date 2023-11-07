В РФ женщинам могут платить за отказ от аборта: кому и зачем это нужно Депутат ГД Хамзаев предложил финансово поощрять россиянок за отказ от аборта

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой финансового поощрения женщин, которые передумали прерывать беременность и решили родить ребенка. Соответствующее обращение направлено заместителю главы российского правительства Татьяне Голиковой. Зачем это нужно?

Зачем в Госдуме предложили поощрять отказавшихся от аборта женщин

По мнению Султана Хамзаева, сохранение жизни ребенка является главной целью в стратегии по уменьшению количества абортов в стране.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству», — говорится в обращении.

Он также пояснил, что на данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья».

«Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства», — отметил Хамзаев.

Какие штрафы ввели за склонение к абортам

Штраф на сумму до 200 тысяч рублей за склонение к абортам ввели в нескольких российских регионах, среди которых Мордовия, Тверская и Тамбовская области. Такой закон был принят впервые. Штрафовать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности», — говорится в сообщении.

В законе уточняется, что склонение к абортам считается угрозой для семьи. При этом информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности не влечет за собой штрафа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могут ли запретить делать аборт без согласия отца

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины при сроке до восьми недель включительно. Также она сообщила, что подготавливается новый законопроект, согласно которому аборт будет проводиться не только при согласии матери, но и отца, если брак зарегистрирован.

«Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», — сказала Власова.

Запретят ли делать аборты в частных клиниках

Во время заседания думы Астраханской области депутаты подготовили законопроект о запрете абортов в частных медучреждениях и планируют его направить председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По мнению парламентариев, такое решение нужно для усиления госконтроля в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в России. Депутаты заявили, что в частных клиниках не соблюдается процесс предабортных консультаций и «дни тишины», когда беременные могут обдумать поступок.

Однако депутат от партии «Новые люди» Анастасия Журавлева назвала законопроект сомнительным.

«Я считаю, что каждый человек вправе сам решать, где ему осуществлять то или иное действие. Обращение противоречивое и очень сомнительное, я воздержалась, так как в этой инициативе много над чем можно поработать и усовершенствовать», — высказалась она.

Что про проблему абортов сказал Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема абортов в стране является острой. По его словам, нужно определиться, запрещать ли препараты для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.

«Проблема абортов острая. Вопрос, что с этим делать: запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания», — прокомментировал российский лидер.

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