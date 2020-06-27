В РФ за сутки 5735 человек вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/00190b02-b916-11ea-96b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На территории России за прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлении выписали 5735 пациентов, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 июня сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране от коронавируса вылечились 399 087 человек.

За минувшие сутки российские врачи поставили 6791 диагноз COVID-19 в 83 регионах России. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа жертвами пандемии на территории страны стали 104 россиянина. Всего после заражения коронавирусом в РФ умерли 9073 гражданина.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве. В столице за последние 24 часа зафиксировали 717 случаев заражения. Всего за время пандемии заболели более 220 тысяч горожан.

По данным Роспотребнадзора, к 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%).

Как ранее передавал NEWS.ru, врачи вылечили 1052 человека с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.