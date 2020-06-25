В РФ за прошедшие сутки 6342 человека выздоровели от коронавируса

https://static.news.ru/photo/de1b6342-b6b8-11ea-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России из больниц по выздоровлении были выписаны 6342 пациента, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что теперь в стране после заражения коронавирусом выздоровели 375 164 россиянина. Как подчеркнули в оперштабе, всего на территории РФ с начала пандемии медицинские специалисты выявили 613 994 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус был диагностирован у 7113 россиян.

Жертвами пандемии стали 8605 граждан России. Из них 92 человека скончались в течение прошедших 24 часов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 217 791 человек заболел коронавирусом. В результате заболевания 3669 горожан умерли, 142 194 вылечились.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердился ещё у 885 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

При этом от коронавирусной инфекции нового типа за сутки скончались ещё 12 человек. Однако число выявляемых случаев коронавируса в городе постепенно снижается и из-за этого постепенно смягчаются ограничения.