В России 45 регионов находятся в первой или второй фазе эпидемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/e2ed04f2-7432-11ea-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент 45 субъектов Российской Федерации находятся на первой или второй стадии эпидемического процесса.

Она пояснила, что в разных российских регионах ситуация с коронавирусом развивается не одинаково.

45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс набирает обороты, — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, каждой стадии развития эпидпроцесса соответствуют свои противоэпидемические мероприятия и ограничения, вводимые в субъекте или в нескольких субъектах, как, например, было сделано в Московском регионе, передаёт ТАСС.

При этом, как пояснила Попова, для каждого региона решения могут не быть одинаковыми, однако они должны соответствовать развитию ситуации.

К 31 марта в России заражены 2777 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 24 человека, 190 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в стране.