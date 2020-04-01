В России 45 регионов находятся в первой или второй фазе эпидемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент 45 субъектов Российской Федерации находятся на первой или второй стадии эпидемического процесса.
Она пояснила, что в разных российских регионах ситуация с коронавирусом развивается не одинаково.
45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс набирает обороты, — сказала она.
По словам главы Роспотребнадзора, каждой стадии развития эпидпроцесса соответствуют свои противоэпидемические мероприятия и ограничения, вводимые в субъекте или в нескольких субъектах, как, например, было сделано в Московском регионе,
При этом, как пояснила Попова, для каждого региона решения могут не быть одинаковыми, однако они должны соответствовать развитию ситуации.
К 31 марта в России заражены 2777 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 24 человека, 190 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в стране.
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