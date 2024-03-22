В Подмосковье голый мужчина напал на женщину и умер В Орехово-Зуево обнаженный после нападения на женщину скончался во дворе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Орехово-Зуево обнаженный мужчина умер во дворе, передает портал Regions.ru. Перед этим он бегал вдоль проезжей части и попытался напасть на женщину. Тут же на помощь к женщине подоспели порядка десяти мужчин.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что один мужчина что-то распыляет в лицо дебошира, после чего тот убегает во двор и падает без сознания. В результате обнаженный нарушитель спокойствия скончался до прибытия скорой помощи.

«Подмосковью сегодня» уточняет, что погибшим оказался 35-летний местный житель. Он был неоднократно судим и употреблял наркотики. ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по факту этого ЧП.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в первые дни марта произошло четыре случая, когда горожане в измененном состоянии появлялись обнаженными на улице. Голых мужчин очевидцы заметили с начала марта в Академическом районе, на кольце Серафимы Дерябиной и у ТРЦ «Карнавал». На Уралмаше женщина разделась догола посреди перекрестка и села на асфальт проезжей части, мешая проезду автотранспорта. Психолог Антон Кузнецов предположил, что эти инциденты связаны не с наркотическими эффектами, а с обострением психических заболеваний.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.