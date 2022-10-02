В Новой Каховке прогремели взрывы, работает ПВО Администрация Новой Каховки: работает система ПВО, прозвучали десять взрывов

Фото: mil.ru

В Новой Каховке в Херсонской области сработала система ПВО и звучит сирена воздушной тревоги, сообщила администрация города на официальном Telegram-канале. Всего прозвучало 10 взрывов. Отмечается, что семь взрывов также прозвучали ночью в Херсоне.

В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: около десяти воздушных взрывов, — сказано в публикации.

Информация о повреждениях уточняется.

Сотрудники силовых структур ранее предотвратили теракт на линии электропередачи (ЛЭП), снабжающей подконтрольные ВС России территории Запорожской области. По информации телеканала, в полицию города Геническ поступило сообщение о взрыве, произошедшем между селами Плавское и Сокологорное.

Выехавшие на место оперативники при поддержке Росгвардии установили, что диверсанты совершили подрыв двух металлических опор ЛЭП Джанкой — Мелитополь. При этом злоумышленники повредили по одной угловой колонне на двух опорах. На остальных колоннах взрывчатка не сработала. Сотрудники спецназа изучили и впоследствии обезвредили взрывные устройства. Нарушений на линии электропередачи в результате диверсии не наблюдалось.