В НИУ ВШЭ рассказали, почему респираторы лучше масок

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с редакцией NEWS.ru назвала преимущества респираторов перед масками. Ранее в СМИ сообщили, что в Германии могут обязать носить респираторы с высокой степенью защиты.

У каждой из них есть своё назначение, каждая пропускает частицы разного размера. Медицинские маски спасают в определённом количестве от заражения мелкими частицами. А специальные маски с тройной защитой, которые используются для особо опасных инфекций, очень дорогие, но они дают лучшую защиту, — рассказывает Попович.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ предполагает, что если в Германии будут обеспечивать такими масками население бесплатно, экономика страны вряд ли выдержит такую нагрузку.

Ведь эти респираторы практически одноразовые, они не стираются, очень дорогие и предназначены для работы в особо опасных условиях, — добавляет эксперт.

Также Попович порекомендовала людям соблюдать дистанцию и носить хотя бы «минимальную» маску, если человек себя плохо чувствует, ведь это лучшая защита для тех, кто находится рядом.

Ранее психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru рассказывал о типах людей, которые отказываются от вакцинации, боясь «чипирования».