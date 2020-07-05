В Москве за сутки выявили 650 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/a54e8a84-be93-11ea-8177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские медики за минувшие сутки выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных заболевших в городе достигло 224 860. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся.

При этом за сутки умерли 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов по состоянию на 5 июля уже 3953, сказано в данных оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. Вместе с тем выписаны из больниц 561 пациент. Всего выздоровевших уже 157 020 человек.

Тем не менее эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается. В городе открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье». Возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

При этом в общественных местах и в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России за сутки выявлено 6736 новых случаев инфекции. В целом с начала эпидемии в стране зафиксирован 681 251 заболевший. Из них 10 161 пациент умер, а выздоровели 450 750 человек.