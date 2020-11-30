В Минздраве рассказали о росте цен на пластические операции

https://static.news.ru/photo/67c3ab4c-3308-11eb-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выросли цены на пластические операции. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявила главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова.

По её словам, увеличилась стоимость расходных материалов. Это связано с изменением курса валют. Та, из-за этого импортная продукция подорожала значительнее отечественной — на 50%, относительно 30% по отечественной.

Конечно, рост цен на расходные материалы не мог не повлиять на удорожание пластических операций, ведь увеличилась их себестоимость. Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции из основных направлений, такие как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting, цены поднялись в целом на 14%, что значительно меньше повышения цен на расходные материалы, — пояснила она.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Бородина ответила перечислившему все её «операции» пластическому хирургу. В частности, врач посчитала, что Бородина сделала процедуру по омоложению висков, блефаропластику, ринопластику, а также удалила комки биша, провела липосакцию нижней трети лица, устанавливала брекеты или же виниры. Кроме того, телеведущей могли провести остеотомию.

Бородина подвергла критике данную запись и подчеркнула, что врач должна была сначала увидеть человека, а уже затем делать какие-то выводы. Светская львица заявила, что по фото можно выявить лишь пластику груди.