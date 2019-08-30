https://static.news.ru/photo/406848d0-cb0f-11e9-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чаще всего россияне вступают в программу «Дальневосточный гектар», чтобы построить на бесплатном участке дом. Об этом News.ru рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

При этом мы готовы помочь освоить землю. Наше Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке изучает, что люди планируют создавать на выбранной территории. Самое популярное, 54%, — строительство собственного дома. Для нас это ключевой показатель — люди хотят закрепиться на дальневосточной земле. Сейчас мы готовим для этой категории новый механизм поддержки — ипотеку под 2% на 20 лет. Это беспрецедентно для нашей страны, — сообщил министр.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Козлов добавил, что 23% берут землю под проекты сельского хозяйства, 9% — под рекреационные проекты, 7% хотят заняться садово-огородным хозяйством и ещё 7% — предпринимательством. По словам главы ведомства, за три года такой возможностью воспользовались 70 869 человек.

Наше агентство каждому может подобрать меры поддержки, предложить уже готовое решение — бизнес-проект, разработанный на основе лучших практик. Для нас важно, чтобы каждый участок был освоен, чтобы люди смогли реализовать на нём всё, что задумали. Так формируется средний класс, основа благополучия в экономике любой страны, — также рассказал собеседник News.ru.

Программа «Дальневосточный гектар» — это возможность бесплатно и быстро взять землю на Дальнем Востоке под реализацию своих идей. После пяти лет использования, с условием, что участок освоен, эти люди получат землю в собственность, напомнил он.