В Минтрансе назвали самый значимый логистический проект России Старовойт: Крымский мост является самым значимым транспортным проектом России

Крымский мост является самым значимым транспортным проектом России, заявил министр транспорта страны Роман Старовойт на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Мероприятие проходит в Музее Победы. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также можно отметить строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

В первую очередь я бы вспомнил Крымский мост. Мне посчастливилось принимать непосредственное участие в реализации этого проекта. Он связан с решением не ситуативной задачи, а задачи, которую мы не могли решить несколько веков. За короткий промежуток времени, чуть больше чем два года, был построен самый длинный мост в Европе — более 19 километров. Построен полностью нашими строителями из отечественных материалов, — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, Крымский мост является символом инженерной мысли России, свидетельством того, что у РФ есть абсолютно все: даже в самых сложных условиях за короткое время отечественные силы могут создавать такие объекты. Что касается высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, то речь идет не просто о новой железнодорожной ветке, отметил министр.

Напомню, высокоскоростное движение — это движение поезда до 400 километров в час. Это сложнейшая инженерная задача. Страны, где реализованы такие проекты, можно пересчитать на пальцах двух рук, — указал Старовойт.

Ранее профессор Станислав Ткаченко счел призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца к ВСУ нанести удар по Крымскому мосту крайним признаком безумия. По его мнению, политик хочет «перехватить» статус «главного европейского ястреба» у президента Франции Эммануэля Макрона или же проявить свою активность в области внешней политики.