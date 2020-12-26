В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военных

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После заражения коронавирусом за прошедшие сутки выздоровели 238 российских военнослужащих. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

В Вооружённых силах России за сутки после прохождения лечения выздоровели 238 военнослужащих. Общая численность выздоровевших увеличилась до 23 456, — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что общее количество снятых с медицинского контроля по коронавирусу военнослужащих достигло 88 089.

При этом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на 37% ниже, чем в общем по стране, заявил в среду глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что в армии продолжается вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». Для оперативной транспортировки вакцины в отдалённые гарнизоны была задействована военно-транспортная авиация. Кроме того, при содействии Минобороны в стране были построены более 30 медицинских инфекционных центров. В эти учреждения было доставлено более 24 тысяч единиц различного медицинского оборудования.

К этому дню число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В настоящее время COVID-19 подхватили 80 027 056 человек, за всё время пандемии умерли 1 753 313 человек, излечились 45 154 454, сообщал NEWS.ru.