В МИД России ответили на информацию о передаче Белоруссии ядерных зарядов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

На российском комплексе «Искандер-М», который получила Белоруссия, отсутствуют ядерные заряды, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД России. Также не планируется передавать Минску технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия.

Речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Накануне президент РФ Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономических связей.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США готовы ввести новые санкции против Белоруссии, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Минска в этом вопросе. Он при этом не стал уточнять о каких конкретных мерах идет речь. Запад неоднократно обвинял Белоруссию в поддержке России в ходе специальной операции на Украине, но доказательства участия белорусских военных в конфликте не приводил.