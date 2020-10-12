Готовятся к худшему: смогут ли мигранты пережить новый локдаун в России

На днях заболеваемость коронавирусом побила майский рекорд: за сутки в стране выявили больше 13 тысяч заразившихся инфекцией. Россияне ждут повторения весенних ограничительных мер и самоизоляции. К непростым условиям готовятся и трудовые мигранты, которые приехали из-за рубежа в поисках заработка и лучшей жизни. Однако пока что иностранная рабочая сила продолжает быть востребованной, причём в ряде регионов приезжим найти работу особенно легко. NEWS.ru выяснял, как экономическая турбулентность из-за пандемии может отразиться на положении зарубежных гостей не только в России, но и в их родных государствах.

Согласно данными Росстата за 2019 год, с которыми ознакомился NEWS.ru, в ряде субъектов России международным мигрантам найти работу проще всего. Так, наибольший уровень их занятости отмечается в Калмыкии (86,16%), Камчатском крае (84,08%) и Чукотском автономном округе (84,04%). Также одни из самых высоких показателей наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе (83,32%) и Сахалинской области (80,63%).

В свою очередь, антилидерами по доле трудоустроенных мигрантов стали Республика Тыва (33,12%), Республика Марий Эл (39,1%), Северная Осетия (39,3%), Еврейская автономная (39,75%) и Астраханская (40,34%) области.

В целом по России уровень занятости международных мигрантов составляет 61,12%, а численность безработных этой категории — 117,86 тысячи человек.

В лидирующих по показателю регионах мало местного населения, либо его представители не готовы трудиться на занимаемых мигрантами должностях. В связи с этим в субъектах наблюдается высокий уровень занятости приезжих работников, отметил в беседе с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, в случае нового локдауна в этих регионах мигранты не потеряют рабочие места. Впрочем, как и прежде.

Там ведётся строительство важных объектов либо добыча ископаемых. Компании нанимают приезжих по приглашению. Понятно, что никто не будет приостанавливать работу этих отраслей, строительство дорог и трубопроводов. Этого нельзя сказать о других субъектах, о Москве — здесь мигранты трудятся по патентам на свой страх и риск. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Если власти объявят о новых ограничениях, часть лишившихся заработка мигрантов уедет на родину. Но большинство из них, скорее всего, останутся в России и будут пытаться сэкономить. Например, откажутся платить налоги и деньги за патент, считает эксперт.

В ожидании безденежья

Несмотря на востребованность иностранной рабочей силы в России, мигранты с тревогой ожидают нового локдауна. Работники готовятся к самому негативному сценарию развития событий и последующим проблемам. Однако к возможным новым ограничениям они более подготовлены, чем во время первой волны инфекции, рассказали NEWS.ru в Федерации мигрантов России.

Сейчас люди более или менее знают, к чему им готовиться. Те, кто понял, что они не выстоят вторую волну — вернулись на Родину. А те, кто остался в РФ, откладывают деньги, находят как можно больше подработок и готовятся к худшему, конечно. По поводу трудоустройства можем сказать, что ситуация для мигрантов никак не ухудшилась. Рабочая сила очень нужна. Единственное, что пугает мигрантов — это закрытие школ и детских садов. Потому что, если это случится, мигрантам придётся оставаться с детьми дома. В таком случае они не смогут выходить на работу. Федерация мигрантов России Общественная организация Общественная организация

Во время первой волны пандемии коронавируса и сопутствующего локдауна мигрантам было сложнее, чем россиянам. Несмотря на то, что болеющих COVID-19 в тяжёлой форме бесплатно лечили в больницах, тем, кто переносил болезнь в лёгкой форме, государство не помогало. В связи с этим иностранным гражданам приходилось покупать лекарства за свой счёт, при этом финансовые возможности для этого были далеко не у всех, заключили в федерации.

Стоит отметить, что во время первого режима самоизоляции мигрантам пришлось селиться на вокзалах и в аэропортах. Многие остались без работы и хотели уехать домой, но границы уже были закрыты. Позднее такие аэропорты, как Домодедово и Внуково зачистили от приезжих. Некоторых поместили в центры временного содержания — как подлежащих депортации. Немало попавших в трудную ситуацию людей выживали только при поддержке благотворительных организаций, друзей и родственников.

В настоящее время мигранты могут свободно покинуть Россию в случае необходимости. В начале октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия не собирается принимать решения о закрытии границ и останавливать авиасообщение.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По информации МВД, в России трудятся сотни тысяч иностранных приезжих. Так, за первое полугодие 2020 года в стране действовали больше 649 тысяч патентов на работу мигрантов. При этом самым популярным регионом для таких рабочих остаётся Москва (182 тысячи). За ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (104,5 тысячи), Московская область (76,3 тысячи) и Краснодарский край (20,6 тысячи).

Миграция проблем

Экономическая турбулентность в России и невозможность работать в нашей стране порой приводят к социальным проблемам в родных государствах мигрантов, полагает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Например, именно потерявшие работу в РФ граждане Киргизии стали двигателем массовых протестов, которые захлестнули республику, считает он.

Значительная часть молодых людей в Бишкеке и его окрестностях привыкли работать в России, привыкли к другому уровню потребления, уровню зарплат. С нашей точки зрения они здесь невысокие, но значительно выше, чем там. Поэтому, когда оказалось, что они не могут сюда приехать, они стали тем самым ресурсом, который использовался теми, кто решил, что они — действующая власть. Общее недовольство ситуацией плюс резкое снижение доходов. Это побудило грабить магазины. Владимир Жарихин заместитель директора института стран СНГ заместитель директора института стран СНГ

Он добавил, что такие явления характерны для стран Средней Азии. Однако в государствах с более сильным режимом их легче нивелировать.