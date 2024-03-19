В Госдуме разъяснили, появится ли зона отчуждения на границе с Украиной Депутат Картаполов: в санитарной зоне на границе с Украиной будут жилые дома

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Санитарная зона на границе с Россией, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, будет представлять из себя районы, полностью защищенные от ВСУ и других угроз, заявил Telegram-каналу SHOT глава комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов. По его словам, там могут находиться жилые дома и объекты социнфраструктуры.

Это не зона отчуждения, где никого нет. Это санитарная зона, где все контролирует армия РФ, — пояснил он.

Картаполов также подчеркнул, что речь идет о территориях, где силами армии России будет обеспечена полная безопасность населения и исключена угроза от ВСУ, различных вооруженных формирований и бандитов. Иными словами, благодаря этому будет исключена любая угроза извне.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что создание буферной или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. Он уточнил, что такое предложение возникло на фоне мер противодействия после атак беспилотников.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что санитарная зона, позволяющая защитить российские приграничные регионы от нападений диверсантов и обстрелов со стороны Украины, должна быть создана вдоль всей границы между двумя странами. Специалист также отметил, что граница достаточно большая и составляет сотни километров, но данная мера необходима.