Военэксперт рассказал, где должна появиться санитарная зона на Украине Военэксперт Дандыкин: санитарная зона должна пролегать вдоль всей границы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санитарная зона, позволяющая защитить российские приграничные регионы от нападений диверсантов и обстрелов со стороны Украины, должна быть создана вдоль всей границы между двумя странами, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru он предположил, что это должна быть «серая» зона, без присутствия сил противника и их огневых средств.

Это Черниговская и Сумская области, которые граничат с нашими регионами — Белгородчиной, Курской областью, Брянщиной. Граница большая, сотни километров. <...> Так или иначе, нам придется это сделать, чтобы не страдали люди на старой границе, — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что сегодня ВСУ вывозят жителей многих населенных пунктов вглубь территории Украины, чтобы использовать их дома для своих нужд. В связи с этим эксперт считает необходимым создать санитарную зону шириной около 100 км, чтобы противник не мог использовать системы залпового огня с дальностью стрельбы до 80 км. По словам Дандыкина, такая зона позволит минимизировать риски проникновения в Россию диверсантов и совершения минометных обстрелов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что создание буферной или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.