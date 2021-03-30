В Госдуме разрабатывают законопроект по гонорарам для преступников

https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Государственная дума РФ готовит законопроект, согласно которому преступники будут обязаны перечислять гонорары, полученные за интервью и публикации, в пользу своих жертв. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата ГД от партии «Единая Россия» Евгения Ревенко.

Поводом для данной инициативы послужило интервью Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым, который был осуждён в 2005 году за похищение и издевательства над двумя несовершеннолетними девушками и 3 марта 2021 года вышел на свободу.

В интервью, размещённом на YouTube-канале Собчак, Мохов, в частности. сообщил, что был бы не против вновь «заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Девушка за время четырёхлетнего плена трижды рожала от маньяка, двое детей выжили.

По неподтверждённым данным, за интервью Мохов получил 50 тысяч рублей, а также съёмочная группа оказала ему материальную помощь в покупке мебели домой.

При этом юристы полагают, что инициатива законодателей окажется трудновыполнимой. Так, адвокат Шота Горгадзе заявил, что подобные гонорары практически всегда передаются неофициально. Кроме того, он считает, что данная инициатива является спорной с точки зрения морали.

Например, семья потеряла ребёнка в результате действий маньяка. А потом он выходит на свободу и рассказывает, как убивал, и перечисляет родителям деньги. Любой родитель захочет заставить его замолчать и куда-нибудь засунуть ему эти деньги. Я считаю, что более действенным законом было бы запретить маньякам давать интервью о событиях преступления, — сказал Горгадзе.

Согласна с ним и одна из жертв Мохова — Екатерина Мартынова. Она говорит, что ей априори неприятны деньги, которые она могла бы получить от маньяка.

Ранее Ксения Собчак оправдывалась за беседу с маньяком. Ещё до выхода фильма она заявила, что наперёд знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев. По её словам, завистникам и врагам лишь бы найти повод покритиковать её, и неважно за что. Она заявила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным, писал NEWS.ru.