В Госдуме призвали отвергнуть популярный на Западе атрибут Пасхи Депутат Журавлев: россияне должны отказаться от пасхальных кроликов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Пасхальный кролик, казалось бы, милая игрушка, которая продается теперь в России повсеместно, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что к православной Светлой Пасхе этот символ никакого отношения не имеет.

Более того, придуман язычниками, считается что традиция восходит к верованиям древних тевтонов, у которых богиня плодородия и весны Остара являлась в виде кролика, — пояснил депутат.

По мнению Журавлева, популяризация в стране пасхального кролика является очередной попыткой навязать россиянам западную культуру. Он подчеркнул, что она к их религии не имеет ни малейшего отношения.

Индейки к Рождеству, пасхальные зайцы — все это ближе к идолопоклонничеству, чуждому для нашей религии, — резюмировал Журавлев.

Чтобы не кощунствовать, лучше для оформления пасхальных яиц выбирать термонаклейки с орнаментом, а не с изображением Иисуса Христа, предложили ранее в Челябинской митрополии. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы.

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