Как покрасить яйца на Пасху: 12 проверенных способов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как покрасить яйца на Пасху

В Чистый четверг хозяйки не только начинают печь куличи, но и по традиции красят домашние яйца. Сегодня расскажем о самых простых, красивых и необычных способах покраски. Стоит отметить, что покраска яиц неизменно привлекает внимание детей, поэтому мы учли этот факт и подготовили для вас только безопасные и проверенные способы, чтобы можно было привлечь к этому занятию малышей.

Как покрасить яйца разными цветами

Красить домашние яйца на Пасху можно с помощью подручных средств или различных пищевых красок. Если вы используете промышленные пищевые красители, то, для того чтобы получить требуемый оттенок, необходимо четко следовать инструкции на упаковке.

Если же в этот раз ваша семья решила попробовать натуральные красители, то для покраски можно взять практически любые продукты, которые придадут скорлупе оттенок. Например, для этого можно использовать:

луковую шелуху;

крапиву;

свеклу;

куркуму;

морковь;

чай каркаде;

красное вино;

шпинат;

краснокочанную капусту;

петрушку;

цедру лимона или апельсина;

чернику;

кофе;

малину;

клюкву;

черемуху;

гранатовый сок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как покрасить яйца разными цветами

Насыщенность оттенков зависит от времени, которое яйца держат в красящем растворе. Узоры на скорлупе можно создать также, используя различные подручные средства — полоски скотча и самоклеящейся бумаги, нитки, рис, листья растений, марлю. Расскажем подробнее о некоторых способах покраски яиц.

Как красить яйца в синий цвет чаем каркаде и черникой

Яйца синего или голубого цвета можно получить, если покрасить скорлупу заваренными листьями каркаде или ягодами черники. Но технологии окрашивания в этом случае будут разными.

Для того чтобы получить синий, с оттенками сиреневого или лилового, цвет, нам понадобятся:

листья каркаде — 2-3 ст. л.;

вода — 0,5 л;

столовый уксус 9% — 1 ч. л.;

куриные яйца — требуемое количество;

растительное масло — 1-2 ч. л.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как покрасить яйца каркаде

В небольшую кастрюлю налить воду и высыпать листья каркаде. Довести до кипения, выключить огонь и дать жидкости остыть. После этого чай необходимо процедить через обычное чайное сито и добавить в него уксус. Сваренные вкрутую яйца выкладываем в миску и заливаем красящим раствором. Если яйца покрыты жидкостью не полностью, то через некоторое время их потребуется перевернуть. Кроме того, часть яиц можно будет вытащить через пару часов, остальные — позже. Так вы получите скорлупу разных оттенков.

Окрашенные яйца выложить на бумажное полотенце и дать им обсохнуть, после чего обмакнуть бумажную салфетку в растительное масло и смазать скорлупу для придания ей блеска.

Ярко-синие или голубые яйца можно получить путем окрашивания их черникой. Для этого вареные яйца смазывают соком ягод и оставляют их в емкости до получения желаемого оттенка. Чем дольше держать, тем насыщеннее будет цвет — от нежно-голубого до темно-синего. После того как требуемый оттенок получен, стираем сок бумажными салфетками и выкладываем яйца в пасхальную корзинку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Как покрасить яйца вином

Как красить яйца вином

Окрашивание яиц красным вином придает скорлупе глубокий синий цвет. Для окрашивания большого количества яиц потребуется целая бутылка вина. Лучше выбирать не самый дешевый напиток в стеклянных бутылках — это даст гарантию, что внутри нет искусственных красителей.

Сырые яйца укладываем в кастрюлю, заливаем вином там, чтобы они полностью были покрыты жидкостью, добавляем 2 ст. л. сахара и ставим на огонь. После закипания варим яйца 10 минут и затем выключаем огонь. Чтобы скорлупа прокрасилась, ее необходимо выдержать в вине не менее 4 часов, можно оставить яйца в вине и на всю ночь. После чего их необходимо достать и выложить на бумажное полотенце. Окрашенные таким способом яйца после высыхания могут похвастаться не только глубоким насыщенным темно-синим цветом, но и загадочным мерцанием, которое получается благодаря застывшим кристаллам сахара.

Как покрасить яйца куркумой и луковой шелухой

И куркумой, и луковой шелухой яйца можно покрасить в желтый цвет. Но с помощью луковых одежек еще можно получить оранжевый, красный и насыщенный кирпичный цвета. Оба варианта окрашивания имеют свои тонкости и хитрости. Расскажем, как правильно красить яйца в луковой шелухе и куркуме.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Красим домашние яйца

Для окрашивания яиц куркумой потребуются:

куркума — 5 ст. л.;

вода — 1 л;

куриные яйца — требуемое количество;

столовый уксус 9% — 5 ст. л.

Вскипятить воду, всыпать приправу, добавить уксус, тщательно перемешать и опустить в «бульон» сырые яйца. Их потребуется варить в красителе около получаса на маленьком огне, периодически аккуратно перемещая ложкой. Это необходимо, чтобы скорлупа равномерно прокрасилась, поскольку куркума не растворяется в воде полностью, часть ее осядет на дно кастрюли, и если яйца не перемещать, то они могут прокраситься неравномерно.

Затем яйца достать из воды, остудить на бумажном полотенце и при желании смазать растительным маслом для блеска.

Для покраски яиц луковой шелухой потребуются:

шелуха репчатого лука — 100 г;

вода — 2,5 л;

куриные яйца — требуемое количество;

соль — 2 ч. л.;

растительное масло — 2 ч. л.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как красить яйца в луковой шелухе

Шелуху выложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и на маленьком огне вываривать в течение получаса. Затем убрать с огня и дать смеси настояться пару часов. Затем через сито слить отвар в другую кастрюлю, добавить соль, уложить яйца и после закипания варить четверть часа.

После этого часть яиц достать и остудить под холодной водой. Часть можно оставить в кастрюле до полного остывания красителя. Это позволит вам с одной порции отвара получить скорлупу разных оттенков. Усилить насыщенность цвета также можно большим количеством шелухи на тот же объем воды.

Окрашенные яйца выложить на бумажное полотенце, чтобы они обсохли, и затем натереть растительным маслом для блеска.

Как покрасить яйца в зеленый и розовый цвет

Покрасить скорлупу в розовый цвет можно с помощью свекольного сока. Сырую свеклу натирают на крупной терке, заливают 2 ст. воды, добавляют 2 ст. л. столового уксуса 9% и кипятят в течение 20 минут. После этого отвар процеживают и заливают им сваренные вкрутую яйца. Чтобы получить розовый оттенок, достаточно получаса, а если оставить яйца в красителе на всю ночь, то они приобретут насыщенный бордовый цвет. Окрашенные яйца обсушить на бумажном полотенце и натереть маслом для придания блеска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как необычно покрасить яйца

Зеленый цвет скорлупы можно получить с помощью отвара крапивы. Можно собрать свежую, но подойдет и сухая. На 1/2 л воды необходимо взять 5 ст. л. сушеных листьев крапивы и кипятить их в течение получаса. В готовый отвар добавляют 1 ст. л. уксуса, выкладывают в него сырые яйца и отваривают в течение 10 минут. Затем яйца оставляют в красителе до полного остывания. Аналогичным образом можно покрасить яйца шпинатом или петрушкой.

Как необычно покрасить яйца

Разнообразными цветами крашеных яиц сегодня никого не удивить. Однако можно сделать их необычными, если подключить фантазию. Например, перед окрашиванием на яичную скорлупу можно наклеить из плотной бумаги различные фигурки — листья, снежинки, звездочки, полоски, горошинки. После окрашивания бумагу снять, и на скорлупе останется белый узор. Следует помнить, что в этом случае надо применять такие способы окрашивания, на которые требуется немного времени, чтобы бумага не размокла. Вместо бумаги можно взять самоклеящуюся пленку.

Также перед окрашиванием яйцо можно обмотать белыми толстыми нитками. После окрашивания на скорлупе, там, где были нити, останутся белые линии.

Также можно на яйца наложить мелкие свежие листочки деревьев или других растений, туго обернуть марлей и сварить в красящем растворе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как покрасить яйца куркумой

Можно сделать пасхальные яйца необычными и вовсе без окрашивания. Например, если декорировать их в технике декупаж. Для этого потребуется некоторая сноровка, салфетки с некрупным ярким рисунком и яичный белок. На сваренные вкрутую яйца накладываем верхний слой салфеток с орнаментом и приклеиваем его с помощью белка.

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