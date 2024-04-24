Чтобы не кощунствовать, лучше для оформления пасхальных яиц выбирать термонаклейки с орнаментом, а не с изображением Иисуса Христа, пишет ЕАН со ссылкой на Челябинскую митрополию. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы.
Священнослужители призывают быть осторожными с термонаклейками, на которых есть образы Господа Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. Выбрасывать изображения со святыми ликами в мусорное ведро как минимум неблагоговейно и даже кощунственно, — объяснили в митрополии.
Священнослужители посоветовали делать выбор в пользу наклеек с нейтральными орнаментами или же просто красить яйца при помощи луковой шелухи.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что раскрашивать яйца на Пасху нельзя обычными фломастерами и маркерами. По ее словам, также этого нельзя делать красками для рисования. Диетолог отметила, что у некоторых людей такие химические соединения могут вызвать аллергическую реакцию.
До этого шеф-повар Александр Белькович рассказал, что окрасить пасхальные яйца можно натуральными красителями, например, черникой, свеклой и морковью. По его словам, также подойдут кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума.