В РПЦ рассказали, как не согрешить при декоре яиц на Пасху Челябинская митрополия: лучше не выбирать наклейки для яиц с образами Иисуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы не кощунствовать, лучше для оформления пасхальных яиц выбирать термонаклейки с орнаментом, а не с изображением Иисуса Христа, пишет ЕАН со ссылкой на Челябинскую митрополию. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы.

Священнослужители призывают быть осторожными с термонаклейками, на которых есть образы Господа Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. Выбрасывать изображения со святыми ликами в мусорное ведро как минимум неблагоговейно и даже кощунственно, — объяснили в митрополии.

Священнослужители посоветовали делать выбор в пользу наклеек с нейтральными орнаментами или же просто красить яйца при помощи луковой шелухи.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что раскрашивать яйца на Пасху нельзя обычными фломастерами и маркерами. По ее словам, также этого нельзя делать красками для рисования. Диетолог отметила, что у некоторых людей такие химические соединения могут вызвать аллергическую реакцию.

До этого шеф-повар Александр Белькович рассказал, что окрасить пасхальные яйца можно натуральными красителями, например, черникой, свеклой и морковью. По его словам, также подойдут кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума.